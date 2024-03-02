Оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову: первые подробности атаки

Враг продолжает наносить удары по мирным украинским городам.
Оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Харьков.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в социальных сетях.
К этой минуте обнаружили возгорание двух автомобилей.
Профильные службы проверяют дома рядом с наличием пострадавших.
"Вражеские беспилотники пытаются атаковать Харьков. Предварительно есть «прилет» в одном из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На месте пожар, в окрестных домах выбиты стекла. Соответствующие службы выясняют, есть ли пострадавшие", — добавил глава Харькова Игорь Терехов.
Позже в Харьковской области раздался отбой воздушной тревоги.
Напомним, ранее в этот же день кафиры ударили КАБами по городу Купянск на Харьковщине. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека – погибли.
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