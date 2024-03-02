Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову: первые подробности атаки

Оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову: первые подробности атаки

Власти оценивают последствия атаки на Харьков

Враг продолжает наносить удары по мирным украинским городам.

Оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Харьков.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в социальных сетях.

К этой минуте обнаружили возгорание двух автомобилей.

Профильные службы проверяют дома рядом с наличием пострадавших.

"Вражеские беспилотники пытаются атаковать Харьков. Предварительно есть «прилет» в одном из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На месте пожар, в окрестных домах выбиты стекла. Соответствующие службы выясняют, есть ли пострадавшие", — добавил глава Харькова Игорь Терехов.

Позже в Харьковской области раздался отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее в этот же день кафиры ударили КАБами по городу Купянск на Харьковщине. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека – погибли.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация