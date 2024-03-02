Оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову: первые подробности атаки

Оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Харьков.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в социальных сетях.

К этой минуте обнаружили возгорание двух автомобилей.

Профильные службы проверяют дома рядом с наличием пострадавших.

"Вражеские беспилотники пытаются атаковать Харьков. Предварительно есть «прилет» в одном из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На месте пожар, в окрестных домах выбиты стекла. Соответствующие службы выясняют, есть ли пострадавшие", — добавил глава Харькова Игорь Терехов.

Также читайте Безопасно ли сейчас возвращаться в Харьков из эвакуации: Зеленский дал четкий ответ

Позже в Харьковской области раздался отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее в этот же день кафиры ударили КАБами по городу Купянск на Харьковщине. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека – погибли.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.