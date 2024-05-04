Оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову: трое пострадавших, среди них — ребенок

Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову.

В результате атаки в Харькове повреждение и возгорание гражданской инфраструктуры — Харьковская ОВА.

Получили ранения 13-летний ребенок и женщина. Еще у одной женщины острая реакция на стресс.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

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Напомним, что в Харькове — два прилета после атаки дронов: вспыхнул пожар.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что россияне " были готовы закончить войну".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.

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