Оккупанты нанесли удары КАБами по Харьковщине: Синегубов рассказал подробности

Российские кафиры во время обстрела поселка Золочев на Харьковщине убили двух местных жителей, травмировали шесть человек, в том числе 11-летнего мальчика.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Как отмечается, российские оккупанты обстреляли поселок Золочев управляемыми авиабомбами.

“Погибли мужчина 64 года и 38-летняя женщина, оба местных. Находились в автомобиле в районе попадания вражеского КАБа. 74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами. Их состояние оценивается как среднее. 35-летнему раненному мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно. Также пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний юноша. Всем оказана необходимая медпомощь”, – рассказал Олег Синегубов.

Кроме того, повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, также уничтожен частный дом.

Напомним, что российские кафиры нанесли удар по Балаклее Изюмского района на Харьковщине. Зафиксировано попадание у железнодорожного вокзала.

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