Оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области: куда попали ракеты и сколько людей пострадали

Оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области: куда попали ракеты и сколько людей пострадали

Ракеты попали в Синельниковском и Павлоградском районах.

Сегодня утром, 18 апреля, по Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетные удары. В результате обстрелов пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



"Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру", — сообщил он.

Напомним, ранее Резниченко сообщил, что ночь на Днепропетровщине прошла относительно спокойно, а утром из захватчики нанесли ракетные удары по области, но 60% ракет сбили ПВО.