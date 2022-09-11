Оккупанты, напуганные контрнаступлением ВСУ, усилили "контрмеры": принудительно мобилизуют мужчин и проводят обыски в квартирах жителей

Они силой "гребут" мужчин в армию и проводят обыски в поисках партизан.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"Из-за значительных потерь в живой силе, российские захватчики планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно захваченных территориях. Сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты. В ответ на успешные действия Вооруженных Сил Украины российские захватчики проводят контрмероприятия", — говорится в сообщении. .

Так, в населенных пунктах захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей, оккупанты усиливают административно-полицейский режим. Местным жителям запрещен въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час.

В Херсоне оккупанты провели обыски в домах херсонцев, проживающих в микрорайоне Восточный, откуда виден Антоновский мост. Местные жители Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.

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