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Оккупанты наращивают интенсивность обстрелов в Запорожье - ОВА

Оккупанты наращивают интенсивность обстрелов в Запорожье - ОВА

Федоров рассказал об увеличении обстрелов Запорожья

За последние сутки было зафиксировано более 450 обстрелов.

Российские захватчики наращивают интенсивность обстрелов Запорожской области, уже сейчас ежедневно фиксируется 400 вражеских атак.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Он заявил, что за последние сутки было зафиксировано более 450 обстрелов, из-за чего были разрушены 11 гражданских домов.

"Мы видим увеличение интенсивности — она ежедневно наращивается. Если месяц назад в день было 200-250 обстрелов в сутки, то сейчас это 400+ обстрелов в сутки, а бывало 500-550 обстрелов", — сказал Федоров.

Он заявил, что враг в основном атакует население пункты Роботине, Гуляйполе и Орехов.

"Это фронтовые населенные пункты, которые чаще всего находятся под вражескими обстрелами", — добавил глава ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре прогремели два взрыва.

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