Оккупанты наращивают интенсивность обстрелов в Запорожье - ОВА

За последние сутки было зафиксировано более 450 обстрелов.
Российские захватчики наращивают интенсивность обстрелов Запорожской области, уже сейчас ежедневно фиксируется 400 вражеских атак.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Он заявил, что за последние сутки было зафиксировано более 450 обстрелов, из-за чего были разрушены 11 гражданских домов.
"Мы видим увеличение интенсивности — она ежедневно наращивается. Если месяц назад в день было 200-250 обстрелов в сутки, то сейчас это 400+ обстрелов в сутки, а бывало 500-550 обстрелов", — сказал Федоров.
Он заявил, что враг в основном атакует население пункты Роботине, Гуляйполе и Орехов.
"Это фронтовые населенные пункты, которые чаще всего находятся под вражескими обстрелами", — добавил глава ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре прогремели два взрыва.
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