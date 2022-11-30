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Оккупанты насильно вывезли почти 40 гражданских с Кинбурнской косы - Ким

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
648
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты насильно вывезли почти 40 гражданских с Кинбурнской косы - Ким

Фото: Associated Press

В ОВА не сообщают, куда именно "эвакуировали" людей.

С территории Кинбурнской косы в Николаевской области российские оккупанты вывезли 37 гражданских. Людей "эвакуировали" против их воли.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, россияне насильно вывезли людей из населенных пунктов, расположенных на территории Кинбурнской косы два дня назад.

"У нас сейчас идет операция в режиме информационной тишины. Это вопрос не ежедневный, это вопрос длительного времени, потому что есть особенности", - отметил глава области.

Напомним, Вооруженные силы Украины пока не установили контроль над Кинбурнской косой. Российские оккупанты осуществляют там перегруппировку. Несмотря на это, ситуация на Кинбурнской косе контролируемая.

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Дата публикации
Просмотры
648
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