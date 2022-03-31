Оккупанты насильно вывезли в Россию более 400 тысяч украинцев — Денисова

Граждан Украины силой вывозили в фильтрационный лагерь, откуда поездом доставляли в депрессивные регионы РФ.

С начала войны России против Украины окупаты насильно вывезли более 400 тысяч украинцев в РФ.

Об этом сообщила в интервью Euronews уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Наши граждан депортировали с нашей территории на их территорию. Они ушли не по собственной воле, их насильно отвезли сначала в фильтрационный лагерь в Донецкой области. После этого их везут автобусом в Россию. Затем поездом везут в разные места, в частности в депрессивные регионы РФ, такие, как Сахалин", – сказала она.

Напомним, оккупанты насильно вывезли из Мариуполя в РФ или в "ОРДЛО" от 20 до 30 тысяч местных жителей. Денисова обратилась к омбудсменке России за предоставлением списков принудительно вывезенных в РФ украинцев.