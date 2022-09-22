Оккупанты насильно вывезли жителей двух сел в Луганской области, чтобы спрятать там военную технику — Гайдай

Российские оккупанты не только уничтожают населенные пункты в Украине, но и насильственно вывозят их жителей.
Из временно захваченных сел Гончаровка и Куземовка Луганской области россияне вывезли местных жителей. В оккупированных населенных пунктах спрятали военную технику.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Сватовском районе, чтобы без свидетелей скрыть инженерное оборудование, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Куземовка", — рассказал руководитель ОВА.
По его словам, до начала полномасштабного российского вторжения в этих селах проживало в общей сложности более двух тысяч человек. Впрочем, накануне похолодания захватчики вывезли жителей из их домов в глубь захваченной территории. Где сейчас находятся люди, неизвестно.
Гайдай также отметил, что на временно оккупированных территориях Украины военно-политическое руководство Российской Федерации также объявило частичную мобилизацию. "Получил паспорт РБ, пожалуйста, защищай новую семью", — добавил глава Луганщины.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Белогоровку в Луганской области. Впрочем, возвращение населённого пункта под контроль Украины не означает начало контрнаступления в Луганской области.
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