Оккупанты наступают на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод: бои продолжаются

Российские оккупанты наступают на Краматорском направлении.
Они пытаются взять под контроль участок "Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано – Дарьевка.
Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Краматорском направлении минувших суток русские оккупанты обстреляли из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.
"Враг ведет наступление в направлении Лисичанский нефтеперерабатывающий завод — Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются", — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ сбили вражеский "Аллигатор" в Донецкой области.
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