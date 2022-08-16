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Оккупанты наступают на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод: бои продолжаются

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Оккупанты наступают на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод: бои продолжаются

Фото: Associated Press

Российские оккупанты наступают на Краматорском направлении.

Они пытаются взять под контроль участок "Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано – Дарьевка.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Краматорском направлении минувших суток русские оккупанты обстреляли из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

"Враг ведет наступление в направлении Лисичанский нефтеперерабатывающий завод — Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ сбили вражеский "Аллигатор" в Донецкой области.

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