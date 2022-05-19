Оккупанты наступают на нескольких направлениях в Донбассе, получают от ВСУ на орехи и отступают

Российские подразделения пытаются атаковать ВСУ по нескольким направлениям.
В основном украинские защитники отбивают атаки оккупантов, нанося им большие потери.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.
На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.
На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел.
На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имело.
На Кураховском направлении враг безуспешно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.
Напомним, что армия РФ пять раз обстреляла Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. Беспокойно прошла ночь в Великой Костромке. Оккупанты государства-агрессорки применили по селу "Грады" и "Ураганы".
Читайте также:
- Россия спровоцировала распространение НАТО на 1200 км своей территории с почти миллионным войском
- Мужчину вместе с братьями россияне пытали и расстреляли, но он выжил и сумел спастись из братской могилы
- Фортепиано заминировали, а аккордеон украли: в Буче оккупанты "отблагодарили" хозяев квартиры, в которой жили