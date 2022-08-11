Оккупанты наступают в районе Марьинки и Песков Донецкой области: идут ожесточенные бои

В Донецкой области российские оккупанты пошли в наступление.

Они пытаются взять под контроль населённые пункты Марьинка и Пески.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении за прошлые сутки оккупанты из артиллерии обстреливали возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опросного и Красногоровки.

"Враг нанес авиаудару вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия по направлениям Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются", — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, почему РФ не может признать свое поражение.

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