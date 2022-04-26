Оккупанты "назначили" своего "мэра" Херсона и "главу" области: кто из коллаборантов пошел на соглашение с россиянами

Оккупанты "назначили" своего "мэра" Херсона и "главу" области: кто из коллаборантов пошел на соглашение с россиянами

Российские оккупанты, которые накануне заняли помещение городского совета Херсона, уже сегодня, 26 апреля, представили свою "власть" Херсонщины.

Захватчики "назначили" на должность "главы" Харьковской областной государственной администрации бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадия Лагута.

"Вчера оккупанты заняли помещение городского совета города Херсона, сняли всю украинскую символику и на охране поставили своих военных. Поэтому сегодня команда городского совета была вынуждена покинуть помещение и работать в другом месте", — сказал Лагута.

Он отметил, что захватчики провели "совещание", на котором представили незаконное руководство области.

"Сегодня оккупанты и их коллаборанты провели совещание и представили так называемых главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобеца. Я убежден, что эти коллаборанты после нашей победы понесут ответственность, они и их сообщники. А эти назначения — незаконные", – сказал Лагута.

Также глава Херсонщины добавил, что областные и городские власти были вынуждены покинуть Херсон после того, как российские оккупанты захватили здание горсовета.

К слову, Владимир Сальдо трижды избирался мэром Херсона. В 2014 году он сбежал в Российскую Федерацию.

Напомним, 20 марта 2022 в Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо Павла Слободчикова. Он был убит в собственном автомобиле.

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