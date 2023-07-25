Оккупанты назвали это "военным решением": в МАГАТЭ нашли взрывчатку на ЗАЭС

Оккупационное "руководство" станции не допускает миссию МАГАТЭ к крышам реакторов ЗАЭС и их турбинным залам.

В МАГАТЭ подтвердили, что на территории оккупированной Запорожской АЭС находятся противопехотные мины.

Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, говорится на сайте организации.

Миссия МАГАТЭ сообщили о взрывчатке оккупационному "руководству" АЭС, а те назвали это "военным решением".

"Во время осмотра 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметральными барьерами площадки. Эксперты сообщили, что они находились в зоне ограниченного доступа, куда не имеет доступа персонал станции, и были возвращены в сторону от площадки", — сказано в заявлении.

Гросси подчеркнул, что наличие взрывчатых веществ на площадке АЭС "противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и инструкциям по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции".

В МАГАТЭ отметили, что будут продолжать требовать доступа к крышам реакторов ЗАЭС и их турбинным залам, в частности блоков 3 и 4.

Ранее в разведке сообщалось, что российские оккупанты планируют очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВНОЧИ будет теракт на Запорожской АЭС??? Очень тревожные сообщения!

Читайте также: