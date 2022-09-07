Оккупанты не могут даже сымитировать "референдум" на Херсонщине: в разведке объяснили почему

Оккупанты не могут даже симитировать псевдореферендум в Херсонской области из-за сопротивления местного населения и активных действий ВСУ.

В разведке пояснили, что псевдоволеизъявление россиянам не дают подготовить Вооруженные Силы Украины и сопротивляющееся местное население.

Об этом украинская разведка сообщила в Телеграмме со ссылкой на представителя ГУР МО Андрея Юсова.

"Конечно, они могут объявить какое-то действие, но суть псевдореферендума – это, все же, имитация какой-то легитимности процесса. Так вот ни Вооруженные Силы Украины, ни общество в целом не дают россиянам даже возможности имитировать этот процесс. И, конечно, мир сразу отвергнет и даже саму попытку подобного референдума — это будет несерьезно. Я думаю, что сами оккупанты понимают бесперспективность даже попыток серьезно подходить к так называемым референдумам", — отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, бойцы спецназа Главного управления разведки МО провели спецоперацию во временно оккупированной Каменце-Днепровской Запорожской области, в результате чего было уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все печатные материалы – уничтожены.

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