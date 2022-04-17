Оккупанты не могут начать агрессивное наступление на Донбассе, потому что их сдерживают ВСУ — Маляр

Оккупанты не могут начать агрессивное наступление на Донбассе, потому что их сдерживают ВСУ — Маляр

Оккупанты стащили технику и готовы к наступлению.

ВСУ сдерживают военные подразделения оккупантов, поэтому России не удается начать наступление на Донбассе.

Об этом во время телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают", – отметила она.

Напомним, что российские военные стремятся захватить Мариуполь, который больше месяца находится в блокаде и почти полностью уничтожен. Оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе, сообщила 17 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Нами проверяется информация, что возможно враг готовится к десантно-морской операции. Но эта информация еще проверяется", — подчеркнула она.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.