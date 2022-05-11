Оккупанты не оставляют попыток захватить Донбасс: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 11 мая

Начались 77 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
Как прошли предыдущие сутки, рассказали в Генштабе ВСУ.
Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.
Наибольшая активность кафиров наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
На Слобожанском направлении враг действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й армейской армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Оккупанты изо всех сил пытаются не допустить продвижения ВСУ к украинско-российской границе от Харькова.
На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения нашим подразделениям в определенном районе.
На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.
Не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.
В городе Мариуполь кафиры блокируют и пробуют штурмовать украинских защитников в районе завода "Азовсталь" и наносят удары с артиллерии, ракетно-бомбовые удары.
На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение.
На Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы позиции защитников и защитниц Украины. Для угнетения каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
На Криворожском направлении враг производил обстрелы подразделений наших войск с применением артиллерии.
В целях закрепления на захваченной территории проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.
На Таврическом направлении проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы.
На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Подразделения оперативной группы русских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".
Противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры.
Постоянные обстрелы российскими войсками не позволяют провести полноценную эвакуацию гражданских и раненых из зоны боевых действий.
За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 4 БпЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был уничтожен 1 вертолет Ми-24.
Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.
На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и 2 единицы специальной инженерной техники противника.
Напомним, что во вторник, 10 мая, в Беларуси было зафиксировано передвижение по железной дороге эшелона с танками, который двигался в направлении украинской границы.
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