Оккупанты не отказались от продолжения активных действий в сторону Киева — глава Киевской ОВА

Противник продолжает обстреливать населенные пункты, только за вчерашний день уничтожено и повреждено 21 здание социального направления.
Оккупанты не отказались от продолжения активных действий в сторону Киева.
Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире информационного телемарафона.
Он отметил, что в области "активные боевые действия продолжаются, враг переходит к обороне рубежей, активно окапывается, проводит мероприятия по логистическим маршрутам для пополнения боеприпасов, но не отказался от продолжения активных действий в сторону Киева".
"Враг изучает, мы изучаем и наносим удары, уничтожаем колонны, уничтожаем штабы, базы, склады – идет активная фаза”, — сказал Павлюк.
Он добавил, что ситуация контролируемая, как такого обострения нет.
Говоря о Буче, Ирпене, Гостомеле, председатель Киевской ОВА отметил, что ситуация ”пока неизменна, враг активно переходит к обороне, окапывается, максимально не давая нашим войскам развивать наступательные действия”.
Павлюк подчеркнул, что противник продолжает обстреливать наши населенные пункты. По его словам, только за вчерашний день уничтожено и повреждено 21 здание социального направления.
"Противник хаотично обстреливает населенные пункты, максимально нанося поражение местному населению, чтобы запугать, заставить людей бояться", — добавил Павлюк.
Напомним, российские оккупанты пытаются перегруппироваться и попытаться снова ударить по Киеву.
Читайте также: