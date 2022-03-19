Оккупанты не отказались от продолжения активных действий в сторону Киева — глава Киевской ОВА

Оккупанты не отказались от продолжения активных действий в сторону Киева — глава Киевской ОВА

Противник продолжает обстреливать населенные пункты, только за вчерашний день уничтожено и повреждено 21 здание социального направления.

Оккупанты не отказались от продолжения активных действий в сторону Киева.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что в области "активные боевые действия продолжаются, враг переходит к обороне рубежей, активно окапывается, проводит мероприятия по логистическим маршрутам для пополнения боеприпасов, но не отказался от продолжения активных действий в сторону Киева".

"Враг изучает, мы изучаем и наносим удары, уничтожаем колонны, уничтожаем штабы, базы, склады – идет активная фаза”, — сказал Павлюк.

Он добавил, что ситуация контролируемая, как такого обострения нет.

Говоря о Буче, Ирпене, Гостомеле, председатель Киевской ОВА отметил, что ситуация ”пока неизменна, враг активно переходит к обороне, окапывается, максимально не давая нашим войскам развивать наступательные действия”.

Павлюк подчеркнул, что противник продолжает обстреливать наши населенные пункты. По его словам, только за вчерашний день уничтожено и повреждено 21 здание социального направления.

"Противник хаотично обстреливает населенные пункты, максимально нанося поражение местному населению, чтобы запугать, заставить людей бояться", — добавил Павлюк.

Напомним, российские оккупанты пытаются перегруппироваться и попытаться снова ударить по Киеву.

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