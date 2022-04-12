Оккупанты не прекращают обстреливать Луганщину: погиб один мирный житель, уничтожены 12 домов

В Кременной и Щедрищево после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Луганскую область: только ночью уничтожены семь жилых домов.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, всего за сутки повреждено 17 объектов, среди которых уничтожены 12 домов мирных жителей. Больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

В Рубежном занялись три дома. "Очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы, или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и соответственно разрушений в Рубежном намного больше", подчеркнул Гайдай.

Два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком. Два дома и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске. В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку. В общей сложности бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.

Кроме того, есть жертвы в Лисичанске. Один человек погиб, а три человека ранены. Двое жителей вовремя были эвакуированы из-под обстрелов.

Как сообщалось, на территории Донецкой и Луганской областей ведутся ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины активно противостоят российским оккупантам . Защитники Украины успешно отразили несколько атак врага и уничтожили 35 единиц техники оккупантов.

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