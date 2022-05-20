Оккупанты не пропускают автомобили, собирают "дань" с предпринимателей и дезертируют — Запорожская ОВА

В Запорожской области на временно оккупированных территориях российские россияне продолжают запугивать гражданское население и наносить значительный материальный ущерб.

Российские военные преступники нарушают права и свободы гражданских лиц, запрещают свободное передвижение и перемещение на территорию, контролируемую Украиной.

Об этом сообщается в Запорожской ОВА.

"В Васильевке оккупанты на своем блокпосте оккупанты уже четвертый день не пропускают более 1000 машин на подконтрольную Украине территорию. В машинах находятся женщины и дети. Большинство из них уже не имеют денег, чтобы покупать воду и еду. Сегодня нескольким автомобилям удалось прорваться в Запорожье", – сообщили в ОВА.

Предприниматели Бердянска вынуждены закупать товары из Крыма. Чтобы это сделать, нужно обязательно записаться на конвой сопровождения. Подобная регистрация помогает местным коллаборантам собирать информацию о возвращаемом с товаром и с кого после можно собирать "дань".

Захватчики опубликовали фото раздачи гуманитарки в селе Большая Белозерка. Судя по фото, к оккупантам за продуктами пришли около 10 человек.

В то же время личный состав врага деморализован, ведь обещанные выплаты за участие в боевых действиях командование российских оккупационных войск не производит. Зафиксированы случаи дезертирства отдельных военнослужащих оккупационных войск.

Напомним, 17 мая утром в Мелитополе оккупанты обнаружили два трупа. По информации местных, убитые – военные высокого ранга.

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