Оккупанты не пропускают через блокпосты жизненно необходимые лекарства — Ляшко

Оккупанты не пропускают через блокпосты жизненно необходимые лекарства — Ляшко

По словам Ляшко, медикам крайне необходим гуманитарный коридор, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, препараты для диализа.

Оккупанты не пропускают через блокпосты на временно захваченные территории жизненно необходимые для пациентов лекарства.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Наиболее критична доставка препаратов до территории, где оккупанты не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши "скорые", обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства", — сказал глава Минздрава.

По словам Ляшко, медикам крайне необходим гуманитарный коридор, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, препараты для диализа.

"Это то, без чего люди не могут прожить", — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Россия сбрасывает на Чернигов бомбы для фортификационных сооружений.