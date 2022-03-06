Оккупанты не пропускают через блокпосты жизненно необходимые лекарства — Ляшко

По словам Ляшко, медикам крайне необходим гуманитарный коридор, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, препараты для диализа.
Оккупанты не пропускают через блокпосты на временно захваченные территории жизненно необходимые для пациентов лекарства.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
"Наиболее критична доставка препаратов до территории, где оккупанты не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши "скорые", обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства", — сказал глава Минздрава.
По словам Ляшко, медикам крайне необходим гуманитарный коридор, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, препараты для диализа.
"Это то, без чего люди не могут прожить", — объяснил он.
Ранее сообщалось, что Россия сбрасывает на Чернигов бомбы для фортификационных сооружений.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 10 000 человек,
- танков ‒ 269 ед,
- боевых бронированных машин – 945 ед,
- артиллерийских систем – 105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.