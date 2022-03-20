Оккупанты не пропустили в Херсонскую область фуры с продуктами и лекарствами

Оккупанты не пропустили в Херсонскую область фуры с продуктами и лекарствами

Речь идет о 14 грузовиках с предметами первой необходимости.

Накануне, 19 марта, российские оккупанты не пропустили гуманитарный груз в Херсонскую область.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил.

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"Оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Впрочем, русская армия без причин не пропустила гуманитарный конвой.

В Генштабе подчеркивают, что таким образом оккупаны пытаются принудить к коллаборационизму местное население.

Кроме того, захватчики страны-агрессорки России распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Людям обещают упразднить кредитные долги, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

Напомним, на 20 марта гуманитарные коридоры запланированы из Киевской области и из Мариуполя Донецкой области.

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