Оккупанты не пустили в Бердянск 45 автобусов для эвакуации — Верещук

Оккупанты не пустили в Бердянск 45 автобусов для эвакуации — Верещук

600 человек вышли к автобусам из города и завтра утром должны выехать в Запорожье.

Сегодня в Бердянск ехало 45 автобусов для эвакуации. В город кафиры их не пустили.

Об этом сообщила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"600 человек вышли к автобусам из города и завтра утром должны выехать в Запорожье. Более 30 автобусов остаются на въезде в город Бердянск, чтобы завтра забрать мариупольцев и жителей Бердянска в Запорожье", — отметила она.

В то же время, как сообщила Верещук, согласованными тремя гуманитарными коридорами 31 марта на собственном транспорте в Запорожье доехали 1458 человек. Из них 631 – из Мариуполя.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, зачем Украина ведет переговоры о мире с цинично напавшей Россией, которая уже 36 дней варварски уничтожает гражданские дома и инфраструктуру, а также убивает мирных людей.

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