Оккупанты не скрывают использование в Украине запретного оружия: СБУ перехватила разговор россиян

Российские оккупанты подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, запрещенные международными конвенциями.

Таким образом, РФ нарушает законы и обычаи войны, имея целью уничтожить как можно больше украинцев.

Об этом говорится в очередном телефонном перехвате СБУ.

"До всего ждут, когда Володьку это все зае*ет, он войска выведет и "Тополь" сюда накидает. А так, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.

Начиная с 2014 года, оккупанты уже неоднократно применяли в зоне АТО/ООС запрещенные средства поражения. СБУ документирует каждое из них.

Напомним, что украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. Разведка также опубликовала персональные данные этого мужчины и его матери.