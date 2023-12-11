Оккупанты не способны восстановить железную дорогу на Луганщине – ЦНС

За 10 лет россияне устроили на захваченных землях только бедность и разрушение.

На временно оккупированных территориях Луганщины российские войска уничтожили железную дорогу. Они просто не могут восстановить пассажирское сообщение.

Об этом сообщает ЦНС.

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Как отмечают в Центре, за период российской оккупации большинство путей вышли из строя, как и системы диспетчеризации поездов. Следовательно, оккупационная администрация признала, что не способна восстановить пассажирское движение по железной дороге.

В подполье добавляют, что логистическая модель армии РФ построена именно на железной дороге. Именно поэтому повреждение пути отрицательно влияет на боеспособность врага.

Ранее стало известно, что оккупанты начали мобилизацию студентов на Луганщине.

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