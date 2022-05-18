Оккупанты не выпускают тысячи авто с детьми и женщинами из Херсона: люди страдают от голода

Оккупанты не выпускают тысячи авто с детьми и женщинами из Херсона: люди страдают от голода

На выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка. Оккупанты не выпускают на украинскую территорию тысячи авто с детьми, женщинами и стариками.

Автомобили стоят по несколько суток. Изнуренные люди не имеют ни еды, ни воды, ни отдыха.

Об этом сообщает уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

По ее словам, кроме этих ужасов, люди постоянно находятся под угрозой обстрелов оккупантами.

"На днях рашисты открыли огонь по колонне автомобилей, пытавшейся выехать из города. От выстрела в голову погиб волонтер Антон Кушнир, занимавшийся доставкой гуманитарных грузов, поскольку недалеко проходит линия фронта и постоянно ведутся бои", — сообщила Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады отметил, что такие действия российских военных являются грубым нарушением статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, поскольку оккупационное государство не должно задерживать лиц на территории, что особенно опасно в связи с ведением военных действий.

"Убийства мирного населения являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда", — подчеркнула Денисова.

Напомним, во вторник, 17 мая, войска страны-оккупантки вблизи села Давыдов Брид обстреляли из "Градов" колонну гражданских автомобилей. В салонах погибли мирные жители, пытавшиеся проехать в Бериславский район области.

Рашисты не пускают жителей Херсона выехать из оккупированной области

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