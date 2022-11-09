Оккупанты не забирают тела "мобиков" с полей и подрываются на своих же минах — Луганская ОВА

В Луганской области россияне заполнили телами "свежемобилизованных" поля боя.
В Луганской области продолжаются активные боевые действия. Россияне практически разрушили Белогоровку, а за последнюю неделю на захваченных территориях участились "хлопки".
О ситуации в Луганской области сообщает "Оперативный ВСУ" со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По словам главы ОВА, Белогоровку, за которую ведутся бои, россияне практически разрушили. Населённый пункт постоянно обстреливают даже из авиации.
За последнюю неделю у оккупантов в Луганской области произошло много взрывов складов боекомплектов и казарм, а "свежемобилизованные" россияне очень слабо подготовлены, поэтому на поле боя мрут, как мухи. Побратимы их тела не забирают, трупы разлагаются и отравляют грунтовые воды, что в итоге приводит к заболеваниям среди населения.
Также российские оккупанты минируют местность, при чем делают это как попало, из-за чего часто разлетаются на молекулы, подрываясь на собственных минах.
Напомним, что Силы обороны Украины активизировали контрнаступательные действия на Кременском направлении и продвигаются в сторону Сватового в Луганской области. Ранее ВСУ атаковали Новоселовское и продвинулись вглубь оккупированной территории и атаковали Куземовку, в 13 км от Сватового.
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