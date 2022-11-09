Оккупанты не забирают тела "мобиков" с полей и подрываются на своих же минах — Луганская ОВА

В Луганской области продолжаются активные боевые действия. Россияне практически разрушили Белогоровку, а за последнюю неделю на захваченных территориях участились "хлопки".

О ситуации в Луганской области сообщает "Оперативный ВСУ" со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

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По словам главы ОВА, Белогоровку, за которую ведутся бои, россияне практически разрушили. Населённый пункт постоянно обстреливают даже из авиации.

За последнюю неделю у оккупантов в Луганской области произошло много взрывов складов боекомплектов и казарм, а "свежемобилизованные" россияне очень слабо подготовлены, поэтому на поле боя мрут, как мухи. Побратимы их тела не забирают, трупы разлагаются и отравляют грунтовые воды, что в итоге приводит к заболеваниям среди населения.

Также российские оккупанты минируют местность, при чем делают это как попало, из-за чего часто разлетаются на молекулы, подрываясь на собственных минах.

Напомним, что Силы обороны Украины активизировали контрнаступательные действия на Кременском направлении и продвигаются в сторону Сватового в Луганской области. Ранее ВСУ атаковали Новоселовское и продвинулись вглубь оккупированной территории и атаковали Куземовку, в 13 км от Сватового.

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