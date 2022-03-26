Оккупанты не желают участвовать в пехотных боях, а планируют бомбить города с артиллерии и авиацией — Британская разведка

Оккупанты не желают участвовать в пехотных боях, а планируют бомбить города с артиллерии и авиацией — Британская разведка

Российские войска не желают участвовать в широкомасштабных городских пехотных операциях.

Из-за значительных потерь и неумения воевать оккупанты решили наносить удары авиацией и артиллерией по городам Украины.

Об этом сообщает разведка Минбороны Великобритании.

"Российские войска не желают участвовать в широкомасштабных городских пехотных операциях, в то же время собираются бомбить города авиацией и обстреливать из артиллерии, чтобы деморализовать украинские силы.

Вероятно, Россия продолжит использовать свою мощную огневую мощь в городских районах, поскольку стремится ограничить свои и без того значительные потери по цене дальнейших потерь среди гражданского населения", — сообщает разведка.

Напомним, что правительство Великобритании ввело новые санкции против 65 физических и юридических лиц, причастных к враждебному вторжению России в Украину. Санкции ввели и против российского производителя дронов "Кронштадт", поставляемого беспилотниками российским военным.