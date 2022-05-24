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Оккупанты недосчитались два десятка своих воинов после попытки атаковать ВСУ — ОК "Південь"

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Оккупанты недосчитались два десятка своих воинов после попытки атаковать ВСУ — ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Российские оккупанты в Херсонской и Николаевской областях закрепились на занятых рубежах и обстреливают позиции ВСУ.

В свою очередь украинские защитники изрядно "насыпают" захватчикам — те не досчитываются воинов десятками.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"В первой половине дня дерзким отчаяньям с вертолетов Ми-24 удалось нанести удар по нашим позициям. Потерь нет. А вот враги, упустив шанс на успешную воздушную разведку, недосчитались 22 рашистов, несколько единиц бронированной и автомобильной техники", — сообщают в ОК "Південь ".

Отмечается, что продвижение вперед у врага нет, морально-психологическое состояние кафиров ухудшается ежесуточно.

Также российские кафиры строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления.

Напомним, что на юге россияне отправили на мины колонну авто, пытавшихся вырваться из оккупированных территорий, а затем расстреляли уцелевших. Во время продвижения украинских подразделений Николаевщиной в сторону Херсона было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

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