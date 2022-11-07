Оккупанты незаконно депортировали более 6 тысяч украинских детей

Детей вывезли в РФ, а также на неподконтрольные Украине территории.

По последним данным, оккупанты с начала полномасштабного наступления незаконно вывезли в РФ и на неподконтрольные Украине территории 6032 детей.

Об этом сообщила руководитель управления секретариата омбудсмена Елена Вихор в эфире "Cуспильне".

"Должна уточнить — это не только те дети, которые были депортированы в РФ, а и на территорию, неподконтрольную украинским властям. Фактически это дети Украины, похищенные солдатами России и вывезенные на территорию, где бездействуют законы как Украины, так и гуманности", - сказала она.

По ее словам, вечером 4 ноября секретариат уполномоченного ВР по правам человека получил информацию о том, что 12 детей из Олешковского детдома-интерната, где находятся дети с инвалидностью, были вывезены на так называемое оздоровление в Симферопольский район Крыма.

Она отметила, что если российское правительство не сдержит сроки возвращения детей на матерековую Украину, то такие дети подпадают под категорию депортированных.

Сейчас в секретариате омбудсмена работает консультативный центр, фиксирующий учет обращений родителей, разыскивающих своих детей. Сообщить о таких случаях можно по телефону: 0-800-50-17-20.

Незаконный вывоз детей

Напомним, по данным украинской разведки, россияне вывезли детей из интернатов Херсона и поселили на базе психбольницы в Крыму.

Детская омбудсменка России усыновила мальчика, которого незаконно вывезли из Украины. Поэтому МИД Украины инициирует дело.

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