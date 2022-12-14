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Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе: Воздушные силы отчитались о результатах уничтожений

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
3466
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе: Воздушные силы отчитались о результатах уничтожений

Фото: Associated Press

Украинские защитники за ночь сбили 10 иранских "мопедов".

14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Ударные БПЛА выпустили из направления восточного побережья Азовского моря.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Радиолокационные средства украинского ПВО обнаружили более 10 баражирующих боеприпасов. К настоящему моменту зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожены десять "шахедов" противника.

По состоянию на 8:10 боевая работа еще продолжается.

Напомним, что ранним утром 14 декабря российские оккупанты атаковали Киев "шахедами". Силы обороны в этот момент сбили 11 из них. Обломки двух дронов упали в Шевченковском районе столицы.

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Дата публикации
Просмотры
3466
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