Оккупанты ночью нанесли авиаудар по с. Ставище в Житомирской области по административным зданиям (фото)

Оккупанты ночью нанесли авиаудар по с. Ставище в Житомирской области по административным зданиям (фото)

По предварительным данным, пострадали 4 человека.

В результате ночного ракетного удара оккупантами в селе Ставище Житомирского района по административным зданиям пострадали 4 человека и предварительно разрушены 7 зданий, повреждены 2 жилых дома.

Враг атаковал село ночью, в 02:40, 14 марта.

Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.

В разрушенных постройках возникли пожары. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Работы по поиску пострадавших продолжаются.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар в Житомирской области, есть потерпевшие.

Читайте также: