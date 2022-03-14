Оккупанты ночью нанесли авиаудар по с. Ставище в Житомирской области по административным зданиям (фото)

По предварительным данным, пострадали 4 человека.
В результате ночного ракетного удара оккупантами в селе Ставище Житомирского района по административным зданиям пострадали 4 человека и предварительно разрушены 7 зданий, повреждены 2 жилых дома.
Враг атаковал село ночью, в 02:40, 14 марта.
Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.
В разрушенных постройках возникли пожары. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы техники.
Работы по поиску пострадавших продолжаются.
Напомним, Россия нанесла ракетный удар в Житомирской области, есть потерпевшие.
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