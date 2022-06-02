Оккупанты ночью обстреляли Харьков и несколько сел: есть жертвы

Оккупанты ночью обстреляли Харьков и несколько сел: есть жертвы

Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей Харьковщины обстрелами.

За прошедшие сутки они обстреляли 2 района Харькова и несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова. На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла 1 женщина, 1 человек получил ранения. Еще 3 находившиеся в школе женщины спасены сотрудниками ГСЧС", — сообщил председатель ОВА.

Он добавил, что 2 мирных жителя Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов.

"Кроме того, за прошедшие суткиоккупанты обстреливали с. Циркуны Харьковского района. 1 человек получил ранения. Россияне также били по г. Чугуев, с. Коробочкино и поселку Клугинно-Башкировка Чугуевского района. 4 мирных жителей получили ранения", — отметил Олег Синев. .

На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и содержании оккупированных территорий. Все попытки атаковать ВСУ со стороны россиян безуспешны. Украинские военные продолжают наносить врагу потери.

Напомним, что из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжелых минометов бьют оккупанты в Харьковской области, чтобы удержать временно захваченные районы области. Украинские защитники методично выжимают врагов в сторону границы, а те бросают на них тяжелые калибры и уничтожают гражданских.

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