Оккупанты ночью обстреляли многоэтажку в Сумах, российские регионы снова атакуют БпЛА: главные новости ночи 13 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Атака на Кривой Рог: в ОВАЕ рассказали о состоянии пострадавших Читать далее –>
- Захватчики обстреляли Мирноград: попали в многоэтажку Читать далее –>
- В Палате представителей собирают подписи, чтобы проголосовать помощь Украине в обход спикера Читать далее –>
- В РФ в разных регионах заявили об атаках БпЛА: на Белгородщине пропал свет Читать далее –>
- Оккупанты ночью обстреляли "шахедами" Сумы: есть попадания в многоэтажку Читать далее –>
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