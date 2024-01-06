Оккупанты ночью обстреляли Покровск (фото)

Захватчики попали в админздание.
Российские захватчики в ночь на 6 января обстреляли Покровск в Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
По предварительной информации, захватчики попали в админздание.
"Сегодня ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили. По предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове показали ракеты, которыми Россия атаковала город.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили "Шахедами" по Херсонщине, что известно о "прилетах" и раненых.
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