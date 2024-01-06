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Оккупанты ночью обстреляли Покровск (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты ночью обстреляли Покровск (фото)

Обстрел Покровска

Захватчики попали в админздание.

Российские захватчики в ночь на 6 января обстреляли Покровск в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По предварительной информации, захватчики попали в админздание.

"Сегодня ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили. По предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Обстрел Покровска / ©
Обстрел Покровска

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове показали ракеты, которыми Россия атаковала город.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили "Шахедами" по Херсонщине, что известно о "прилетах" и раненых.

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Дата публикации
Просмотры
310
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