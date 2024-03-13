Оккупанты ночью обстреляли "шахедами" Сумы: есть попадание в многоэтажку

Российские захватчики в ночь на 13 марта атаковали Сумы ударными беспилотниками, в результате обстрела было попадание в многоэтажку.

Также читайте Захватчики обстреляли Мирноград: попали в многоэтажку

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Сегодня ночью Сумы были атакованы БпЛА типа Шахед. В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом", — говорится в сообщении.

Также в ОВА сообщили, что на месте работают все аварийно-спасательные службы.

Последствия авиационного удара уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что стали известны подробности обстрела Харькова.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.