Оккупанты ночью ракетами ударили по Николаеву: попали в университет, повредили дома и предприятие

В пятницу, 19 августа, около 04:00 оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Три вражеских ракеты снова попали в Черноморский университет им. Петра Могилы, повреждены окрестные дома. Предварительно, один человек получил ранения. Также в другом районе города повреждено предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Также в ОВА рассказали о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, 18 августа.

По информации ОК "Пивдень", 18 августа в Николаеве в очередной раз атаковали объекты портовой инфраструктуры. Пострадавших нет.

Николаевский район:

Днем, 18 августа, в 12:55 зафиксированы вражеские обстрелы в с. Галициново Галициновской громады. В результате попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Смерч" повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части и уничтожен пожарный автомобиль. Три человека получили ранения.

Баштанский район:

Вчера, 18 августа, ориентировочно в 9:30 и 17:30 были обстрелы на территории Широковской громады. Также громада подверглась обстрелам с 22:00, 18 августа, до 04:00, 19 августа. Попадания были за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.



По данным ОВА, под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, расположенные на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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