Оккупанты ночью совершили пуски управляемых авиабомб на Донецкую область

Российские захватчики в ночь на 8 апреля совершили пуски управляемых авиационных бомб на Донецкую область.

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Об этом сообщили воздушные силы ВСУ.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками по южному и северному направлениям.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны при атаке ударных беспилотников.

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