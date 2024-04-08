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Оккупанты ночью совершили пуски управляемых авиабомб на Донецкую область

Оккупанты ночью совершили пуски управляемых авиабомб на Донецкую область

Захватчики пускают КАБы по Донбассу (фото иллюстративное)

Россия осуществила очередную бомбардировку Донбасса.

Российские захватчики в ночь на 8 апреля совершили пуски управляемых авиационных бомб на Донецкую область.

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками по южному и северному направлениям.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны при атаке ударных беспилотников.

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