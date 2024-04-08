Оккупанты ночью совершили пуски управляемых авиабомб на Донецкую область

Россия осуществила очередную бомбардировку Донбасса.
Российские захватчики в ночь на 8 апреля совершили пуски управляемых авиационных бомб на Донецкую область.
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками по южному и северному направлениям.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области сообщили о работе противовоздушной обороны при атаке ударных беспилотников.
Читайте также:
- Российские обстрелы в Донецкой области унесли жизни 5 человек: среди погибших — несовершеннолетняя (фото)
- Обстрелы РФ: хватит ли Украине запасов ракет для ПВО
- Зеленский рассказал, как Украина будет бороться с российскими КАБами