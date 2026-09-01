оккупанты ночью ударили по Одессе: повреждена инфраструктура

Одесса / © Алина Онопа, ТСН.ua

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В ночь на 1 сентября российские оккупационные войска вновь нанесли удар по Одессе. В городе раздавались громкие взрывы, есть разрушение инфраструктурных объектов.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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По словам Лисака, угрозу удалось минимизировать благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны.

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«Ночью враг продолжил террор Одессы. Было громко. Повреждена инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо нашим Силам обороны за защиту», — отметил глава МВА.

Несмотря на ночной террор, город входит в новый учебный год. Сегодня, 1 сентября, в школы Одессы впервые пойдут около 5500 первоклассников. Глава МВА подчеркнул, что за каждым из этих детей стоит семья, которая, несмотря на войну, остается дома, строит планы и связывает будущее с родным городом.

Напомним, Одесса и Одесская область оказались под массированной атакой со стороны России вечером 31 августа. В городе уже фиксируются проблемы с электроснабжением. Из-за атаки пострадала инфраструктура.

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