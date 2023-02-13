Оккупанты оборвали их жизнь: за сутки в регионах погибли по меньшей мере 5 мирных украинцев

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли 53-летняя женщина на Днепропетровщине, один человек в Донецкой области и еще три человека в Харьковской области. Количество жертв на Донбассе устанавливается. Есть и раненые.

Рассказываем о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 13 февраля по данным областных государственных администраций.

Сумщина: вчера в течение дня враг обстрелял 4 территориальные громады области: Эсманьскую, Юнаковскую, Краснопольскую и Зноб-Новгородскую. Было зафиксировано более 50-ти прилетов.

В Эсманьской громаде в результате обстрела повреждено помещение кафе в одном из сел общины. В других громадах – без последствий.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Чаривное, Малиновка, Новоандреевка, Староукраинское, Червоное, Темировка, Белогорье, Степное, Каменское, Степногорск.

Есть разрушения в результате обстрелов, детали и последствия уточняются.

Днепропетровщина: вчера агрессор трижды атаковал Никопольщину из ствольной артиллерии и РСЗО. Под вражеский огонь попали Никополь, Марганецкая и Мировская громады.

В результате обстрелов Никополя погибла 53-летняя женщина. Ранения получили два человека, пенсионерки. В городе повреждены шесть многоэтажек, водоканал и здание колледжа.

В Марганецкой громаде обошлось без жертв и пострадавших; повреждено 20 частных домов, линии электропередач и газопровод.

Харьковщина: сегодня утром враг обстрелял г. Купянск. Повреждены несколько жилых домов, произошли пожары. Без пострадавших.

За прошедшие сутки враг вел огонь по меньшей мере по 10 населенным пунктам Харьковщины. На Слобожанском направлении под вражескими обстрелами были районы населенных пунктов: Красне, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое.

Вчера под вражеским огнем на протяжении дня находился г. Купянск. Повреждены жилые дома, заборы, хозпостройки.

Днем обстрелян поселок Двуречная Купянского района. Там повреждены двухэтажный жилой дом, гаражи и автомобиль.

В результате обстрела Волчанска Чугуевского района, который случился ближе к вечеру, поврежден частный дом. Ранение получил 47-летний гражданский.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Кременной и Белогоровки.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Новоселовского, Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: ночью россияне ударили по относительно удаленным от фронта Дружковке и Покровске: в Дружковке ракетой повредили больницу, в Покровске обстрелом повреждено 7 домов и детсад. Информация о пострадавших уточняется.

Вблизи Соледара ситуация тяжелая: в селе Парасковеевка проходит интенсивные обстрелы и штурмовые действия. Единичные обстрелы были вблизи с. Раздолевка, с. Белая Церковь.

В с. Васюковка повреждены три частных дома, пострадавших нет.

Не падает напряжение вблизи Угледара: постоянные обстрелы этих населённых пунктов, а также населенных пунктов соседних громад, в частности, Марьинской и Кураховской.

В Марьинской громаде: один человек ранен в Елизаветовке; разрушен 1 дом и повреждены 4 в Красногоровке; 4 дома повреждены в Зоряном.

В Кураховской громаде повреждено дом в Горняке и территория предприятия в Кураховке. В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 1 раненый.

Николаевщина: вчера враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание по открытой территории. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, включая Милово, Змиевку, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновку и Днепровское.

Российская армия обстреляла Херсонскую громаду: пострадал один человек — мужчина госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Вблизи села Новорайск Бериславского района автомобиль с мирными людьми взорвался на мине, оставленной российскими оккупантами. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте.

Всего в течение суток из-за действий России в Херсонской области 3 человека погибли, 1 получил ранения.

С деоккупированных территорий Херсона эвакуировали 78 человек, из них 3 — дети.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям враждебных ЗРК.

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