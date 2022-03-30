Оккупанты обстреливали города и села из "Градов", минометов и РСЗО: как прошли сутки в Харьковской области

Оккупанты обстреливали города и села из "Градов", минометов и РСЗО: как прошли сутки в Харьковской области

Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

За минувшие сутки российские оккупанты постоянно осуществляли артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО. За сутки было зафиксировано 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачев.

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Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

На территории Харьковщины также зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа "Град". Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районах и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

По данным Штаба обороны, вражеская авиация по городу Харькову не наблюдалась. Но продолжается активность вражеских беспилотных летательных аппаратов, разведывающих позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ.

Продолжаются активные бои в Изюмском направлении. В этом районе Вооруженные силы за сутки сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага.

Напомним, что самой горячей точкой сейчас является Изюм. Россияне пытаются взять город в кольцо, впрочем, из-за наших Вооруженных сил у них никак не получается захватить его южную часть. В то же время город необходим рашистам, чтобы иметь проход на Донетчину. Пока его нет – бомбят мирных жителей с неба.