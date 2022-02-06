Оккупанты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия: в зоне ООС ранены два украинских военных

Оккупанты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия: в зоне ООС ранены два украинских военных

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 5 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этомсообщают в штабе ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

Также обстреливали Пески из стрелкового оружия, Пищевку из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Недалеко от Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья — удовлетворительное", — рассказывают в штабе.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что 5 февраля, российские кафиры открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Пищевика. Один украинский военный получил ранения.