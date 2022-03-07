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Оккупанты обстреливают гражданских и создают гуманитарный кризис: утренняя сводка Генштаба

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Оккупанты обстреливают гражданских и создают гуманитарный кризис: утренняя сводка Генштаба

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 06:00 7 марта по поводу российского вторжения.

Российские войска продолжают наступательную операцию против Украины. С начала суток оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

Для нанесения авиаударов по Украине захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси.

Нарушение Международного гуманитарного права

Оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права:

  • совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров",
  • берут в заложники женщин и детей,
  • размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов,
  • искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Пропаганда РФ

Россияне снимают постановочные репортажи для своих телеканалов о якобы гуманности и человечности солдат захватчиков.

"Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность ВСУ", — говорится в сообщении.

Потери врага

Украинские защитники осуществляют оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения, а также сдается в плен.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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