Оккупанты обстреливают гражданских и создают гуманитарный кризис: утренняя сводка Генштаба

Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 06:00 7 марта по поводу российского вторжения.

Российские войска продолжают наступательную операцию против Украины. С начала суток оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

Для нанесения авиаударов по Украине захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси.

Нарушение Международного гуманитарного права

Оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права:

совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров",

берут в заложники женщин и детей,

размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов,

искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Пропаганда РФ

Россияне снимают постановочные репортажи для своих телеканалов о якобы гуманности и человечности солдат захватчиков.

"Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность ВСУ", — говорится в сообщении.

Потери врага

Украинские защитники осуществляют оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения, а также сдается в плен.