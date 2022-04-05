Оккупанты обстреливают Николаев и Очаков: среди раненых и погибших есть дети

За сутки ранения получили 66 человек.

За прошедшие сутки российские военные обстреливали Николаев и Очаков: ракеты прилетали в район больниц, школ, детских садов и жилых кварталов.

Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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По ее словам, в области за сутки ранены еще 66 человек. Среди пострадавших двое детей: семилетний ребенок в Очакове и 14-летний — в Николаеве. Кроме того, один ребенок погиб во время вечерних обстрелов.

Замазеева отмечает, что абсолютное большинство раненых – это гражданские люди. Все пострадавшие находятся в городских медицинских учреждениях и получают необходимую помощь. По состоянию на утро 5 апреля в больницах находятся 380 человек, пострадавших от атак оккупантов.

Как сообщалось, российские оккупанты распространяют фейк о том, что Николаев, мол, скоро "захватят" россияне. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей региона не паниковать из-за фейка российских оккупантов и не верить в недостоверную информацию. Он подчеркнул, что ВСУ контролируют мероприятие-выход российских войск на территории области.

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