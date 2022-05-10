Оккупанты обстреливают украинские села с территории России с РСЗО — Генштаб

Оккупанты обстреливают украинские села с территории России с РСЗО — Генштаб

Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов территории Украины.

Вчера они обстреляли территорию Сумщины с территории России с реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщают в Генштабе.

"На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района пограничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области", — говорится в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что оккупанты продолжают "бряцать мышцами" вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных Сил Украины и недопущения их перегруппировки по другим направлениям.

Напомним, что противник проводит наступательные действия на востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между территориями и аннексированным Крымом.

Читайте также: