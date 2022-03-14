Оккупанты обстреливают жилые массивы в Харькове: спасатели потушили более 40 пожаров

Враг производил обстрелы и воздушные бомбардировки разных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области.

В сутки с 13 по 14 марта спасатели Харьковской области продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени.

Об этом сообщают в ГСЧС области.



Враг производил обстрелы и воздушные бомбардировки разных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области.

"В общей сложности за сутки спасатели совершили 42 выезда для ликвидации пожаров, а также разборку завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено около 25 единиц пожарно-спасательной техники и около 119 человек личного состава ГСЧС", — сообщают спасатели.



Пиротехнические подразделения ГСЧС в Харьковской области продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано около 27 адресов, где были обнаружены сработавшие и не разорвавшиеся взрывоопасные предметы.

Напомним, что в результате попадания неизвестного объекта в многоэтажку в Оболонском районе Киева погибли по меньшей мере 2 человека. Трое пострадавших госпитализированы, еще девяти оказали помощь на месте. Спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека. Поисковые работы продолжаются. Пожар ликвидирован.