Оккупанты обстреляли 15 городов и сел Запорожской области: разрушены десятки домов

Полиция зафиксировала за сутки 27 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки враг обстрелял позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Также оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 15 населенных пунктах области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Червоное, Яблоково, Новоданиловка, Малая Токмачка, Бурляцкое, Каменское, Орехов, Дорожнянка, Новоандреевка, Зализничное, Полтавка, Белогорье, Ольговское, Малые Щербаки.

В полицию поступило 27 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории эвакуирован 1241 человек, из них 300 – дети.

Напомним, в среду, 7 сентября, россияни обстреляли людей в с. Малая Токмачка Запорожской области, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. На месте трагедии погибли три человека, еще семь человек ранены, из них трое — в тяжелом состоянии.

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