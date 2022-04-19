Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие и раненые, среди них ребенок

Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие и раненые, среди них ребенок

За сутки в Донецкой области полиция задокументировала 21 обстрел российскими оккупантами.

Российские войска произвели 21 обстрел по 17 населенным пунктам Донецкой области. Есть погибшие и раненые, среди них – ребенок.

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донецкой области: Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Лиман, Краматорск, Марьинка, Красногоровка, Большая Новоселка, Новгородское, Нью-Йорк, Луганское, Шандриголовое, Никольское Святогорской громады, Торское, Заречное, Роздольное, Берестовое.

Разрушения получили гражданские объекты: жилые дома, церковь, учебное заведение, коммунальная инфраструктура, административные здания.

Национальная полиция Украины

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате артобстрелов оккупантов возле Авдеевки погиб один человек.

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