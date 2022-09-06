Оккупанты обстреляли 18 сел и городов Запорожской области: разрушены десятки гражданских объектов

Полиция зафиксировала 47 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 5 сентября, на Запорожском направлении российские военные обстреляли позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 18 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов: Темировка, Гуляйполе, Щербаки, Камышеваха, Малые Щербаки, Орехов, Белогорье, Новоданиловка, Червоное, Малиновка, Юрковка, Новоандреевка, Полтавка, Ольговское, Зализничное, Дорожнянка, Малая Токмачка, Каменское", — говорится в сообщении.

В полицию поступило 47 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Были эвакуированы 1266 человек, из них 309 – дети.

Напомним, жителей Орехова Запорожской области призывают эвакуироваться из-за активных боевых действий.

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