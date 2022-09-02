Оккупанты обстреляли 20 сел и городов Запорожской области: били по гражданской инфраструктуре

За сутки полиция зафиксировала 14 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли позиции украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 20 населенных пунктах Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Преображенка, Новопавловка, Новоданиловка, Ольговское, Степногорск, Малая Токмачка, Гуляйполе, Новодаровка, Зализничное, Червоное, Чаривное, Новоандреевка, Белогорье, Щербаки, Новопокровка, Малиновка, Полтавка, Дорожнянка, Каменское", — говорится в сообщении.

В полицию поступило 14 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1027 человек, из них 271 – дети.

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